Siyonistler, Filistinli esirlerin serbest bırakılma operasyonun üçüncü turunu durdurdu

El Cezire, Siyonist kaynaklara dayanarak, bugün Siyonist rejim hapishanelerinden serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin konvoyunun hareketinin ertelenmesi emri verildiğini duyurdu.

Bugün, esir takası operasyonunun üçüncü aşaması çerçevesinde, üç Siyonist esir karşılığında 110 Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyordu.

Üç Siyonist esir bugün Gazze Şeridi'nde Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerine teslim edildi ve onlar da bu üç esiri Siyonist rejime teslim etti. Ancak Siyonist kaynaklar daha sonra, bu üç Siyonist asker karşılığında 110 Filistinli esirin serbest bırakılması için Siyonist rejim hapishanelerinden hareket ettirilme sürecinin ertelendiğini duyurdu.

Bir Siyonist rejim güvenlik kaynağı, Siyonist Yediot Ahronot gazetesine "Filistinli esirleri taşıması gereken otobüs konvoyu, bulunduğu yere geri döndü." dedi.

Siyonist kaynaklar ayrıca, Filistinli esirlerin serbest bırakılması operasyonunun ikinci bir duyuruya kadar ertelenmesi için siyasi bir emir verildiğini duyurdu.