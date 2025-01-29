Gazze'de şehit sayısı 41.417'ye ulaştı

Filistin medyasına göre, Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 63 Filistinlinin daha şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, bu kişilerin 59’u enkaz altından yeni çıkarılan şehitler, 2’si ise son saldırılarda hayatını kaybedenler.

Ayrıca son 24 saat içinde Siyonist rejimin saldırılarında 8 kişi yaralandı.

Bu verilerle birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'nde şehit sayısı 47.417'ye, yaralı sayısı ise 111.571’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, hâlâ birçok naaşın enkaz altında ve yollarda olduğunu, ancak kurtarma ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşamadığını belirtti.