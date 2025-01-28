28 Oca 2025 18:24
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News ID: 85733154
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Bekaî: Filistinliler siyasi korkutmayla anavatanlarından göç etmeyecek

28 Oca 2025 18:24
News ID: 85733154
Bekaî: Filistinliler siyasi korkutmayla anavatanlarından göç etmeyecek

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını topraklarından zorla göç ettirme iddiasına yanıt vererek "Son 15 aydır işgalcilerin uyguladığı soykırım, Filistinlileri anavatanlarından söküp atmayı başaramadı; siyasi korkutma ve demografik manipülasyon da Filistinlileri zorunlu göçe zorlayamayacak" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, bugün X platformundaki hesabından, ABD'nin yeni başkanının Gazze'nin boşaltılması yönündeki tartışmalı iddialarına tepki göstererek "Gazze’nin ‘temizlenmesi’ fikri, Filistin’in ‘sömürgeci tasfiye’ planının bir parçası olarak uzun süredir ABD'nin ölümcül silahları, mali, siyasi ve istihbari desteğiyle gerçekleştirilmektedir." dedi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Son 15 ayda işgalcilerin uyguladığı soykırım, Filistinlileri anavatanlarından kökünden söküp atmayı başaramadı; siyasi korkutma ve demografik manipülasyon da Filistinlileri zorunlu göçe zorlayamayacak," diyerek sözlerine devam etti.

Bekaî, Filistin ve Gazze’nin Filistinlilerin evi ve yurdu olduğunu vurgulayarak, "Onlar, kaderlerini tayin etme hakları ve işgalden kurtulma mücadeleleri için kalmak ve savaşmak adına çok ağır bedeller ödemişlerdir" ifadelerini kullandı.

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