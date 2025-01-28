Son 24 saat içinde Batı Şeria'da 5 direniş eylemi

Batı Şeria'daki direniş eylemleri, silahlı çatışmalar, ateş açma, patlayıcı madde atma ve gösterilerden oluşuyor.

Filistin Enformasyon Merkezi, Cenin'de İsrail rejimi güçleriyle silahlı bir çatışma yaşandığını ve el yapımı bir bombanın İsrail askeri aracına zarar verdiğini, son 24 saat içinde Batı Şeria'da gerçekleştirilen en önemli eylemlerden biri olarak açıkladı.

Rapora göre, Tulkerem kampında da Filistinli direniş güçleri ile Siyonist rejim ordusu arasında çatışmalar yaşandı ve direnişçiler İsrail işgal güçleriyle karşılaştığında el yapımı bir bomba patlattı.

Ayrıca, Kudüs'teki Kalandiya kontrol noktasında, Ramallah'taki Şekba'da, Cenin'deki Fahma, Kalkilya'daki Azun ve Nablus'taki Kabalan'da olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinli gençler ile İsrail rejimi ordusu arasında çatışmalar yaşandı.