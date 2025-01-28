Hamas: Yerinden edilmiş Gazzelilerin kahramanca dönüşü, Siyonist projenin başarısızlığının bir simgesidir

Hamas yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Gazzelilerin kuzeye doğru düzenlediği tarihi dönüş gösterisi ve coşkulu insan yürüyüşünün, işgalci faşist İsrail rejiminin Gazzelileri sürmek veya kontrol altına almak ya da korkutmak gibi hayallerini yok ettiğini ve direniş, özgürlük ve bu topraklarda kalma seçeneğinin yok edilemez olduğunu belirtti.

Hamas açıklamasında "Bu olay, tarihinin en büyük göçlerinden biri olarak, yüz binlerce yerinden edilmiş insanın, İsrail işgali ve aşırı sağcı İsrail kabinesine rağmen Gazze'nin kuzeyindeki evlerine geri dönmesiyle, halkımızın gücünü ve topraklarımızı ve kutsal mekanlarımızı kurtarma ve 77 yıl önce Siyonist terör ve faşizmi altında evlerinden sürüldüğümüz yerlere geri dönme hayallerini gerçekleştirme kararlılığını ortaya koydu." ifadesine yer verdi.

Hamas ayrıca " Bu kahramanca dönüşün, Filistin topraklarındaki Siyonist projenin başarısızlığının temel bir simgesi olacağını ve halkımızın kahramanca direnişi, kararlılığı ve azmi karşısında çıkmaza girdiğini ve bu durumun işgali sona erdirmek ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmak için gerçek bir mesajdır." vurgusunda bulundu.

Binlerce Filistinli, İsrail rejiminin Gazzelilere karşı yürüttüğü soykırım savaşının ardından 15 aydır zorla yerlerinden edildikten sonra, 27 Ocak Pazartesi günü Gazze'nin merkez ve güneyinden el-Reşid ve Salahettin caddelerinden geçerek bölgenin kuzeyine dönmek üzere yola çıktı.