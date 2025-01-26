26 Oca 2025 10:14
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Hamas: Direniş, son esirin özgürlüğüne kadar sürecek/ Gazze yenilmez

26 Oca 2025 10:14
News ID: 85730715
Hamas: Direniş, son esirin özgürlüğüne kadar sürecek/ Gazze yenilmez

Tahran, İRNA - Filistin İslam Direniş Hareketi (Hamas) Şehitler, Esirler ve Yaralılar Dairesi Başkanı Zahir Cebarin, Gazze'yi direnişin kalesi olarak nitelendirerek, Gazze halkının iradesinin yenilmez olduğunu ve direnişin son Filistinli esirin özgürlüğüne kadar süreceğini söyledi.

Hamas, Pazar sabahı yaptığı açıklamada, esir takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan Filistinli esirlerin Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığını ve Hamas liderleri, diğer Filistinli grupların liderleri ve esirlerin aileleri tarafından karşılandığını duyurdu.

Cebarin, Kahire'de serbest bırakılanlara hoş geldin derken, esir takası anlaşmasının Filistin halkının ve direnişinin zaferi olduğunu belirterek  "Bu mücadele, milletimizin haklarını işgalcilerden alma gücüne sahip olduğunu gösterdi" dedi.

Cebarin, esirlerin özgürlüğünün ulusal bir bayram olduğunu ve Filistinlilerin birliğini simgelediğini belirterek, "Milletimizin ve direnişimizin birliği, tam özgürlüğe ve ulusal haysiyete ulaşmanın tek yolu" dedi. Cebarin, özellikle Gazze'deki direnişin bu başarıdaki en önemli faktör olduğunu vurgulayarak Gazze'nin yenilmez bir irade kalesi olduğunu söyledi.

Hamas Şehitler, Esirler ve Yaralılar Dairesi Başkanı, Gazze'nin yeniden inşasının, halkın direnişi ve büyük fedakarlıklarına sadakat göstermek açısından bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

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