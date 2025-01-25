Hamas, dört İsrailli kadın askeri esiri Kızıl Haç’a teslim etti

El Cezire'nin haberine göre Şehit İzzeddin el-Kassam Tugayları mensupları, bugün Gazze kent merkezindeki Filistin Meydanı’nda dört İsrailli kadın asker esiri Kızıl Haç yetkililerine teslim etti.

Esirlerin teslimi, Şehit İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Filistin İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı olan Saraya el Kudüs üyelerinin, Filistin bayrakları ve Hamas ile İslami Cihad Hareketi bayraklarının dalgalandığı geniş bir vatandaş topluluğunun katılımıyla gerçekleştirildi.

İsrail medyası, İsrailli kadın esirlerin ailelerinden, Gazze Şeridi sınırındaki "Reim" bölgesine gitmeleri ve esirlerini karşılamaya hazır olmalarının istendiğini duyurdu.

Yediot Aharonot gazetesi, bugün dört İsrailli kadın askerin serbest bırakılması karşılığında, aralarında El Fetih Hareketi'nin askeri kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları’nın eski komutanı Zekeriya Zubeydi’nin de bulunduğu 200 Filistinli esirin serbest bırakılmasının beklendiğini bildirdi.

Bu bağlamda, Filistin Esirler Heyeti Enformasyon Bürosu, serbest bırakılacak 200 kişinin, 120’sinin müebbet hapis cezasına çarptırılmış esirlerden ve 80’inin uzun süreli mahkûmiyet alanlardan oluştuğunu açıkladı.