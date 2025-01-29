Tel Aviv için başka bir yenilgi: Güney Lübnan ve Kuzey Gazze halkı geri döndü ama yerleşimciler dönemedi

Atvan, Ray el-Yevm gazetesinde kaleme aldığı yazısında, Güney Lübnan’daki sivillerin evlerine dönmesi ve Gazze’nin kuzeyindeki yerlerinden edilmiş Filistinlilerin bölgelerine geri gelmesini, büyük bir olay olarak değerlendirdi. Ona göre, yüz binlerce insanın geri dönüşü, Siyonist rejimin, Filistinlileri zorla göç ettirme ve cephe hattını boşaltma planlarını başarısızlığa uğrattı. Ayrıca bu gelişme, Gazze Şeridi ve Lübnan sınırında İsrail işgalini kalıcı hale getirme, direniş gruplarını tamamen etkisiz hale getirme ve halk ile direniş arasına fitne sokma çabalarını da boşa çıkardı.

Atvan, bu olayın, Güney Lübnan, Gazze, Batı Şeria ve Filistin genelinde direnişin birleşmesini gözler önüne serdiğini vurguladı. Özellikle Güney Lübnan ve Gazze’de direniş bayraklarının halkın elinde dalgalanması, İsrail rejiminin bu bölgelerdeki planlarının başarısızlığını simgeliyor.

Ayrıca, Kuzey Filistin’deki Celile bölgesi ve Gazze çevresindeki Siyonist yerleşimlerinden tahliye edilen Yahudi yerleşimcilerin, savaş sonrası geri dönmeyi reddettiğini ifade etti. Bunun sebebi olarak, ne Hizbullah’ın Lübnan’daki gücünün kırılması ne de Gazze’deki Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri gibi direniş gruplarının yok edilmesi gösterildi. Atvan’a göre, Gazze’de bir başka "Aksa Tufanı" operasyonunun tekrarlanma ihtimali ve Güney Lübnan’dan yeni füze saldırıları tehdidi hala devam ediyor.

Bu gelişmeler, İsrail rejimi için büyük bir yenilgi ve Filistin-Lübnan direnişi için stratejik bir zafer olarak değerlendiriliyor.