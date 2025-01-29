ABD’nin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yeniden inşayı durdurma planı  

Haber sitesinin Çarşamba günü yayınladığı rapora göre, Donald Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Steven Witkoff, ateşkes anlaşmasının açıklanmasından önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yeniden inşa çalışmalarını durdurma taahhüdü verdi. Ayrıca, Gazze’nin kuzeyindeki, İsrail yerleşim birimlerine yakın bölgelere prefabrik evlerin (konteynerlerin) giriş sürecinin uzun bir süre ertelenmesini taahhüt etti. Bu gecikmenin, İsrail yerleşimlerinin güvenliğini garanti altına alacak güvenlik planları üzerinde anlaşmaya varılana kadar devam edeceği belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre, ABD’nin planı, Gazze Şeridi ile İsrail yerleşimleri arasında bir güvenlik bölgesi oluşturulmasını içeriyor. Bu proje, ABD ve bazı Körfez ülkelerinin mali desteğiyle hayata geçirilecek ve Gazze’nin gelecekte İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamayı amaçlıyor.

El-Arabi el-Cedid’in raporuna göre, ABD’nin Netanyahu’ya verdiği bu taahhütler, onu ateşkes anlaşmasına yönlendirmek ve Filistinlileri zorla göçe zorlamak amacı taşıyor. Bunun için Gazze’nin kuzeyinde yeniden inşayı engelleyerek, bölgeyi uzun vadede yaşanmaz hale getirme stratejisi izleniyor.