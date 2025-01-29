Siyonist rejim liderinin asılsız ve İran karşıtı suçlamalarına sert yanıt

İrevani, mektubunda “İran İslam Cumhuriyeti, İsrail'in Filistin halkına, özellikle de Gazze Şeridi’ndeki sivillere karşı işlediği korkunç suçlardan uluslararası toplumu saptırmayı amaçlayan bu temelsiz iddiaları açık ve net bir şekilde reddetmektedir. Bu suçlamalar, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden ve bölge istikrarını tehdit eden yıkıcı eylemlerini örtbas etme çabasının bir parçasıdır.” ifadelerine yer verdi.

Mektupta ayrıca “Uluslararası toplum, İsrail rejiminin kendi suçlarını ve bölgedeki yıkıcı faaliyetlerini gizlemek için yürüttüğü kasıtlı çabaların, bölgesel barışı ve istikrarı baltalamasına ve adalet ile hesap verebilirlik yönündeki küresel çabaları zayıflatmasına izin vermemelidir.” denildi.