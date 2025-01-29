29 Oca 2025 10:38
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News ID: 85733545
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Siyonist rejim liderinin asılsız ve İran karşıtı suçlamalarına sert yanıt

29 Oca 2025 10:38
News ID: 85733545
Siyonist rejim liderinin asılsız ve İran karşıtı suçlamalarına sert yanıt

New York, İRNA – İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği bir mektupta, İsrail rejimi liderinin İran karşıtı iddialarına sert bir yanıt vererek bu suçlamaları reddetti. İrevani, “Bu asılsız iddialar, İsrail rejiminin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve bölge ülkelerine karşı yürüttüğü yıkıcı faaliyetleri gizleme amacı taşıyan kasıtlı ve sürekli bir çabanın parçasıdır” dedi.

İrevani, mektubunda  “İran İslam Cumhuriyeti, İsrail'in Filistin halkına, özellikle de Gazze Şeridi’ndeki sivillere karşı işlediği korkunç suçlardan uluslararası toplumu saptırmayı amaçlayan bu temelsiz iddiaları açık ve net bir şekilde reddetmektedir. Bu suçlamalar, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden ve bölge istikrarını tehdit eden yıkıcı eylemlerini örtbas etme çabasının bir parçasıdır.” ifadelerine yer verdi.

Mektupta ayrıca “Uluslararası toplum, İsrail rejiminin kendi suçlarını ve bölgedeki yıkıcı faaliyetlerini gizlemek için yürüttüğü kasıtlı çabaların, bölgesel barışı ve istikrarı baltalamasına ve adalet ile hesap verebilirlik yönündeki küresel çabaları zayıflatmasına izin vermemelidir.” denildi. 

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