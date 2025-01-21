21 Oca 2025 15:35
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News ID: 85726292
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Entegre Mikro-İHA Karşıtı Sistemi, Güvenlik Taarruz Tatbikatında rest edildi

21 Oca 2025 15:35
News ID: 85726292
Entegre Mikro-İHA Karşıtı Sistemi, Güvenlik Taarruz Tatbikatında rest edildi

Tahran, İRNA - Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı, Kara Kuvvetleri'nin daha önce ilk değerlendirme ve test aşamasında olan "entegrasyonlu mikro-İHA karşıtı sistemini" saldırgan ve hareketli güvenlik tatbikatında operasyonel olarak test ettiğini söyledi.

Tümgeneral Nuzer Nimeti, bugün Kara Kuvvetleri'nin Kuzeydoğu saldırı tatbikatındaki ilklerine dair yaptığı açıklamada, Kara Kuvvetleri'nin taarruz operasyonlarının ülkenin kuzeydoğusundaki Taybad ilçesi genel bölgesinde, çeşitli Kara Kuvvetleri birimlerinin katılımıyla hava ve kara operasyonlarını içeren ortak bir operasyon kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Nimeti, tatbikatın ilk aşamasının, operasyon bölgelerinin farklı keşif İHA’larıyla sürekli gözetimi ve Kara Kuvvetleri ile yerli savunma sanayisi tarafından üretilen mikro-İHA’larla taarruz operasyonlarını içerdiğini söyledi. Daha önce sadece performans değerlendirme aşamasında olan bu sistemlerin, bu tatbikatta saha operasyonlarına ulaştığını ifade etti.

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