Entegre Mikro-İHA Karşıtı Sistemi, Güvenlik Taarruz Tatbikatında rest edildi

Tümgeneral Nuzer Nimeti, bugün Kara Kuvvetleri'nin Kuzeydoğu saldırı tatbikatındaki ilklerine dair yaptığı açıklamada, Kara Kuvvetleri'nin taarruz operasyonlarının ülkenin kuzeydoğusundaki Taybad ilçesi genel bölgesinde, çeşitli Kara Kuvvetleri birimlerinin katılımıyla hava ve kara operasyonlarını içeren ortak bir operasyon kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Nimeti, tatbikatın ilk aşamasının, operasyon bölgelerinin farklı keşif İHA’larıyla sürekli gözetimi ve Kara Kuvvetleri ile yerli savunma sanayisi tarafından üretilen mikro-İHA’larla taarruz operasyonlarını içerdiğini söyledi. Daha önce sadece performans değerlendirme aşamasında olan bu sistemlerin, bu tatbikatta saha operasyonlarına ulaştığını ifade etti.