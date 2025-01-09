Yeni stratejik İHA'lar savunma envanterine katılıyor  

Ordu Basın Bürosu, bugün yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ile Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığı tarafından tasarlanıp üretilen bin adet stratejik İHA'nın önümüzdeki günlerde ordu muharebe teşkilatına dahil edileceğini bildirdi.