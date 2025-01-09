9 Oca 2025 11:52
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News ID: 85715179
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Yeni stratejik İHA'lar savunma envanterine katılıyor  

9 Oca 2025 11:52
News ID: 85715179
Yeni stratejik İHA'lar savunma envanterine katılıyor  

Tahran, İRNA- Ordu Basın Bürosu, önümüzdeki günlerde bin adet stratejik insansız hava aracının (İHA) ordu muharebe teşkilatına katılacağını duyurdu.

Ordu Basın Bürosu, bugün yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ile Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığı tarafından tasarlanıp üretilen bin adet stratejik İHA'nın önümüzdeki günlerde ordu muharebe teşkilatına dahil edileceğini bildirdi.

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