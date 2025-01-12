12 Oca 2025 19:05
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News ID: 85718165
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Hava Savunma İktidarı Tatbikatı / Fordo ve Hendab'da düşman hava araçlarının imhası

12 Oca 2025 19:05
News ID: 85718165
Hava Savunma İktidarı Tatbikatı / Fordo ve Hendab'da düşman hava araçlarının imhası

Tahran, İRNA - 2023 Hava Savunma İktidarı Tatbikatı'nın ilk aşamasında, düşman uçaklarının gece yarısı Fordo ve Hendab'a saldırısıyla karşı karşıya kalan Kara Kuvvetleri Hava Savunma Gücü, ülke genelindeki hava savunma ağının yönlendirmesiyle, mevcut savaş düzenini kullanarak keşif, tespit ve takip operasyonları yürüterek insansız saldırı hedeflerini 15 Hordad füze sistemleriyle imha etti.

Hava Savunma İktidarı Tatbikatı'nda, düşmanın Fordo ve Hendab'daki hassas noktalara insansız hava araçlarıyla gece saldırısı düzenlemesi üzerine, Kara Kuvvetleri Hava Savunma Gücü, elindeki aktif radar ve pasif sinyal dinleme, optik ve gözlem sensörlerini kullanarak saldırgan hedeflerin keşfi, tespiti ve takibi operasyonlarını gerçekleştirdi ve ülke genelindeki hava savunma ağı aracılığıyla insansız saldırı hedefleri 15 Hordad sistemlerine devredilerek düşürüldü.

Tatbikatın bu bölümünde, Kara Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'ne ait pilotlu uçaklarla hava takip operasyonları, pasif savunma planları, sistemlerin taktiksel yer değiştirmesi ve füze sistemlerinin hareket halinde atış taktikleri tatbik edildi.

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