Devrim Muhafızları ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ordusunun Aslandoz bölgesindeki tatbikatının ikinci günü

Dün gece, iki dost ve komşu ülkenin askeri heyetlerinin taktik kampta hazır bulunduğu resmi toplantıda, iki ülkenin üst düzey komutanları, bu tatbikatın operasyonlarını öngörülen hedeflere göre gözden geçirerek incelediler.

Bu ortak tatbikatın devamında, bu sabah Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ve Azerbaycan Ordusu Kara Kuvvetleri'nin iki üst düzey komutanı, iki ülkenin bayraklarına saygı duruşunda bulunarak, iki ülkenin mevcut birliklerini askeri yürüyüş sırasında yakından inceledi.

Bugünkü törenin oturum aralarında, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Harekat ve Savaşa Hazırlık Genel Müdürlüğü Başkan Yardımcısı ve Harekât Dairesi Başkanı Tuğgeneral Vakar Aliverdiov "Dünden itibaren komşu ülke İran İslam Cumhuriyeti sınırına girdikten sonra ortak tatbikata başladık ve ortak tatbikatın ön tatbikatları da devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Aliverdiov sözlerinin devamında "Dün ortak tatbikatın uygulanması için toplantı yapıldı, bugün tatbikatların ardından ortak tatbikatın başlamasına şahit olacağız. İki ülkenin birlikleri de bu tatbikatı yüksek bir moralle tamamlayacak." ifadesine de dikkat çekti.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu yüksek askeri yetkilisi sözlerinin devamında "Bu tatbikatta her iki grup da askeri tecrübe kazanacak, bilim ve taktiklerini birbirleriyle paylaşacak ve bu çalışma her iki ülkenin de itibarını ve güvenini kazanacaktır." dedi.

Bu tatbikatın oturum aralarında, İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun kara operasyonlarından sorumlu komutan yardımcısı, dört ay öncesinden beri askeri heyetlerin bu tatbikatın iki ülkenin çeşitli alanlarını inceleyip analiz ederek onaylandığına işaretle "Bu tatbikatın ana eksenini kara kuvvetleri oluşturuyor ve bu tatbikat, iki ülkenin kara askeri kuvvetleri arasında en üst düzeyde hazırlık düzeyinde gerçekleştiriliyor." dedi.

Tuğgeneral Veli Madeni "Bu tatbikatın düzenlenmesinin amacı, ikili ilişkileri güçlendirmek, organize yasa dışı silahlı gruplarla mücadelede ortak işbirliğini sağlamak, ortak sınırların güvenliğini artırmak, askeri yetenekleri artırmak ve savunma işbirliğini operasyonel ve taktik düzeyde genişletmektir."ifadesinin de altını çizdi.

Bu tatbikat Erdebil ilinin Aslandoz genel alanında dört gün boyunca devam edecek.