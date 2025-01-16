Bugün Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda imzalanan bu anlaşmalar, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, eğitim, ulaşım, gümrük, ticaret, veterinerlik gibi çeşitli alanları kapsamaktadır.
Törenin başında, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman tarafından ortak işbirliği bildirgesi imzalandı.
İran ve Tacikistan arasında 23 anlaşma imzalandı
Duşanbe, İRNA - İran ve Tacikistan Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmelerin ardından, İran ve Tacikistan arasında 23 anlaşma imzalandı.
Bugün Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda imzalanan bu anlaşmalar, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, eğitim, ulaşım, gümrük, ticaret, veterinerlik gibi çeşitli alanları kapsamaktadır.
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