İran ve Tacikistan arasında 23 anlaşma imzalandı

Bugün Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda imzalanan bu anlaşmalar, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, eğitim, ulaşım, gümrük, ticaret, veterinerlik gibi çeşitli alanları kapsamaktadır.

Törenin başında, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman tarafından ortak işbirliği bildirgesi imzalandı.