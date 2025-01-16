16 Oca 2025 13:28
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News ID: 85721457
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İran ve Tacikistan arasında 23 anlaşma imzalandı

16 Oca 2025 13:28
News ID: 85721457
İran ve Tacikistan arasında 23 anlaşma imzalandı

Duşanbe, İRNA - İran ve Tacikistan Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmelerin ardından, İran ve Tacikistan arasında 23 anlaşma imzalandı.

Bugün Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda imzalanan bu anlaşmalar, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, eğitim, ulaşım, gümrük, ticaret, veterinerlik gibi çeşitli alanları kapsamaktadır.
Törenin başında, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman tarafından ortak işbirliği bildirgesi imzalandı.

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