13 Oca 2025 10:15
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Los Angeles yangınlarındaki can kaybı 24’e yükseldi, 12 binden fazla yapı tahrip oldu

13 Oca 2025 10:15
News ID: 85718570
Los Angeles yangınlarındaki can kaybı 24’e yükseldi, 12 binden fazla yapı tahrip oldu

Tahran, İRNA- Los Angeles bölgesindeki yangınlar en az 24 kişinin ölümüne yol açtı, binlerce kişiyi bölgeden kaçmaya zorladı ve 12 binden fazla binayı yerle bir ederek San Francisco’dan daha büyük bir alanı küle çevirdi.  

France 24 haberine göre, geçen hafta salı günü başlayan bu yangınlar, “Santa Ana” adı verilen şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayıldı ve bu rüzgarların hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.  

Kaliforniya İtfaiye Teşkilatı, Hearst, Palisades, Eaton ve Kent bölgelerindeki yangınların yaklaşık 160 kilometrekarelik bir alanı tahrip ettiğini bildirdi.  

Yangınların nedeni henüz belirlenemedi, ancak ilk değerlendirmelere göre bu yangınların ABD tarihindeki en maliyetli felaketlerden biri olabileceği düşünülüyor.

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