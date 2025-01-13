Los Angeles yangınlarındaki can kaybı 24’e yükseldi, 12 binden fazla yapı tahrip oldu

France 24 haberine göre, geçen hafta salı günü başlayan bu yangınlar, “Santa Ana” adı verilen şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayıldı ve bu rüzgarların hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaliforniya İtfaiye Teşkilatı, Hearst, Palisades, Eaton ve Kent bölgelerindeki yangınların yaklaşık 160 kilometrekarelik bir alanı tahrip ettiğini bildirdi.

Yangınların nedeni henüz belirlenemedi, ancak ilk değerlendirmelere göre bu yangınların ABD tarihindeki en maliyetli felaketlerden biri olabileceği düşünülüyor.