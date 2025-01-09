9 Oca 2025 15:24
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News ID: 85715407
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Los Angeles'taki büyük yangın 30 bin kişiyi evinden etti

9 Oca 2025 15:24
News ID: 85715407
Los Angeles'taki büyük yangın 30 bin kişiyi evinden etti

Tahran, İRNA- Los Angeles şehrinde çıkan geniş çaplı yangınlar nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi evlerini tahliye etti.  

Yetkililer, önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha da kötüleşmesinin beklendiğini belirtti. Son verilere göre yaklaşık 3 bin hektarlık ormanlık alanın yandığı bildirildi.  

CNN, Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki büyük yangını tanımlarken, yangının şehir genelinde kıyamet sahnelerini andıran manzaralar oluşturduğunu aktardı.  

Kaliforniya’da 400 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Burada faaliyet gösteren ve Edison International şirketinin bir yan kuruluşu olan SCE, yayımladığı bildiride, güvenli olmayan koşullar nedeniyle elektrik bağlantısının yeniden sağlanamayacağını ve abonelerin birkaç gün boyunca elektriksiz kalabileceğini duyurdu.

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