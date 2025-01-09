Los Angeles'taki büyük yangın 30 bin kişiyi evinden etti

Yetkililer, önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha da kötüleşmesinin beklendiğini belirtti. Son verilere göre yaklaşık 3 bin hektarlık ormanlık alanın yandığı bildirildi.

CNN, Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki büyük yangını tanımlarken, yangının şehir genelinde kıyamet sahnelerini andıran manzaralar oluşturduğunu aktardı.

Kaliforniya’da 400 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Burada faaliyet gösteren ve Edison International şirketinin bir yan kuruluşu olan SCE, yayımladığı bildiride, güvenli olmayan koşullar nedeniyle elektrik bağlantısının yeniden sağlanamayacağını ve abonelerin birkaç gün boyunca elektriksiz kalabileceğini duyurdu.