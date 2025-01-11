11 Oca 2025 12:17
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News ID: 85716734
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Los Angeles yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi

11 Oca 2025 12:17
News ID: 85716734
Los Angeles yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi

Tahran, İRNA- ABD yetkilileri, Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles bölgesinde meydana gelen geniş çaplı orman yangınlarında ölü sayısının 11'e yükseldiğini ve şu ana kadar yaklaşık 153 bin kişinin tahliye emri aldığını açıkladı.

Salı günü başlayan 6 büyük orman yangını, Los Angeles bölgesindeki çeşitli alanları yok etti ve şu ana kadar en az 11 kişinin ölümüne yol açtı. 

Bu yangınlar, 12 bin 300 binanın tamamen yıkılmasına neden oldu ve yetkililer, ölü sayısı ile yıkılan binaların sayısının artacağını öngörüyor.

Los Angeles Şerifi Robert Luna, yerel saatle Cuma günü yaptığı açıklamada, 166 bin 800 kişinin daha tahliye edilmesinin beklendiğini söyledi.

Ayrıca, 57 bin 830 binanın da yangın nedeniyle yıkılma ve hasar görme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

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