12 Oca 2025 10:33
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News ID: 85717531
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Los Angeles'taki yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi

12 Oca 2025 10:33
News ID: 85717531
Los Angeles'taki yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi

Tahran, İRNA - Amerika'nın Los Angeles kentindeki büyük yangınların devam etmesiyle birlikte, kuvvetli ve kuru rüzgarların da eşlik ettiği olayda ölü sayısı 16'ya yükseldi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde kuvvetli rüzgarlar ve düşük nem dahil kötü hava koşulları devam etmekte bu da yangının kapsamının büyümesine ve mağdur sayısının artmasına neden olmakta.
Son verilen istatistiklere göre, en az 16 kişi hayatını kaybetti, 10.000 bina yıkıldı, 153 bin kişiye tahliye emri verildi.
Hava durumu uzmanları, Los Angeles'ta bu hafta sonu hızlı ve kuru rüzgarların yeniden yoğunlaşacağını ve yangından etkilenen bu bölgenin durumunu daha da kötüleştireceğini tahmin ediyor.
Los Angeles İtfaiye Şefi Christian Crowley, Fox News'a verdiği röportajda "Bölge için yapılan 17 milyon dolarlık bütçe kesintisi ve su teminindeki sorunlar, itfaiyecilerin yangınlara müdahale etme kabiliyetini azalttı." ifadesini kullandı.
Bu yangında hayatını kaybeden 16 kişi arasında evlerinden çıkamadıkları için hayatını kaybeden 4 siyahi var. Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenler arasında 63 yaşında bir kişi ile ampute ve hasta oğlunun olduğu ve oğlunu yalnız bırakamadığı için ikisinin de yangında hayatını kaybettiğini belirtti.

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