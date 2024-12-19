Gazze'de şehit sayısı 45 bin 129'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırıları nedeniyle son 24 saatte 32 kişinin şehit olduğunu, 94 kişinin de yaralandığını vurguladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada "Siyonist rejimin bu şeridi işgal etmeye başlamasından bu yana son 24 saatte şehit olanlar da dahil 45 bin 129 kişi şehit oldu."bilgisini paylaştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca işgalci rejimin Gazze Şeridi'ni işgalinde yaralananların sayısının 107 bin 338 olduğunu bildirdi.