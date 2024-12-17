Siyonist medya, Gazze savaşının başlangıcından bu yana 818 Siyonist askerin öldüğünü itiraf etti

Siyonist rejimin Kanal 7 televizyonu Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bu rejimin ordusunun 818 askerinin öldürüldüğünü itiraf etti.

Bu kapsamda Siyonist (rejim) ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta Filistinli mücahitlerle çıkan çatışmada Nahal tugayına bağlı 7107 istihkam taburundan bir komutanın ve bir askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Siyonist rejim ordusunun kayıplarına ilişkin bu istatistiklerin açıklanması, Siyonist askerlerin ve yerleşimcilerin kayıplarına ilişkin gerçek istatistikler bağlamında şiddetli sansür politikasının, savaşların başlangıcından bu yana bir yıldan fazla süre devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

İşgalci rejimin ordusu da kendi iç cephesinin moralini korumak amacıyla, rejim ordusu askerleri ile direniş güçleri arasındaki çatışmalarda gerçek kayıpların sayısını saklıyor.