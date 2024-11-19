"Seher 1" sondaj gemisi Bender Abbas'tan denize açıldı

Bender Abbas, İRNA- İran Gemi İnşa ve Sahil Ötesi Kompleksi'nde (IZOICO) dört ay süren yeniden onarım çalışmasının ardından "Seher 1" sondaj gemisi, Güney Pars'a nakledilmek üzere Bender Abbas'tan denize açıldı.

Bu petrol platformunun yerel uzmanlar tarafından yeniden onarımı sayesinde yaklaşık 10 milyon dolar döviz tasarrufu sağlandı.