Bu petrol platformunun yerel uzmanlar tarafından yeniden onarımı sayesinde yaklaşık 10 milyon dolar döviz tasarrufu sağlandı.
"Seher 1" sondaj gemisi Bender Abbas'tan denize açıldı
19 Kas 2024 17:53
News ID: 85664643
Bender Abbas, İRNA- İran Gemi İnşa ve Sahil Ötesi Kompleksi'nde (IZOICO) dört ay süren yeniden onarım çalışmasının ardından "Seher 1" sondaj gemisi, Güney Pars'a nakledilmek üzere Bender Abbas'tan denize açıldı.
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