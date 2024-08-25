İran'ın Kiş Adası'ndaki gaz sahasının yedinci kuyusunun meşalesi yakıldı

Abdullah Mehrabi bu şirketin CEO'su ve Kalkınma Plan Yardımcılarının incelemeleri sırasında, Kiş gaz sahasının geliştirilmesinde alınan son tedbirlerle ilgili "Kiş doğalgaz sahasının birinci aşamasının kalkınma planı, Pars Petrol ve Gaz Şirketi'nin yürüttüğü planlar ve İran Ulusal Sondaj Şirketi'nin işbirliğiyle uygulanıyor ki son aşamada, karmaşıklığa ve mevcut teknolojik zorluklara rağmen, yerli uzmanların teknik bilgisine güvenilerek ve yetkin yerli firmaların maksimum yetenekleri kullanılarak yedinci kuyunun meşalesi gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.