Abdullah Mehrabi bu şirketin CEO'su ve Kalkınma Plan Yardımcılarının incelemeleri sırasında, Kiş gaz sahasının geliştirilmesinde alınan son tedbirlerle ilgili "Kiş doğalgaz sahasının birinci aşamasının kalkınma planı, Pars Petrol ve Gaz Şirketi'nin yürüttüğü planlar ve İran Ulusal Sondaj Şirketi'nin işbirliğiyle uygulanıyor ki son aşamada, karmaşıklığa ve mevcut teknolojik zorluklara rağmen, yerli uzmanların teknik bilgisine güvenilerek ve yetkin yerli firmaların maksimum yetenekleri kullanılarak yedinci kuyunun meşalesi gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.
İran'ın Kiş Adası'ndaki gaz sahasının yedinci kuyusunun meşalesi yakıldı
25 Ağu 2024 18:12
News ID: 85578455
Tahran, İRNA- Kiş gaz sahası geliştirme projesinin yöneticisi, Kiş gaz sahasının yedinci kuyusunun tamamlanması ve akışının başarıyla hayata geçirildiğine işaretle "Ülkenin en büyük bağımsız gaz sahasında 14 milyon metreküp gaz üretim kapasitesi hayata geçirilerek ülkedeki enerji dengesizliğinin bir kısmını telafi edecek büyük bir adım atıldı." dedi.
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