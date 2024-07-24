Petrol Bakanı: İran’ın petrol üretimi yüzde 60 arttı

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, “13.hükümetin başlangıcında gaz kondensatı 87 milyon varil ve ağır ve ekstra ağır petrol 20 milyon varildi. Bu depolama rezervlerimizin dolmasına ve gaz üretimimizde de azalmaya neden oluyordu. Ancak yaptırımları etkisiz hale getirerek bu miktarı satabilmeyi başardık” dedi.

Petrol üretiminin de yüzde 60 artışla günlük 2,2 milyon varilden 3,6 milyon varile çıktığını belirten Ovci, “2024 yılında petrol geliri 28,4 milyar dolar iken, 2020’de bu rakam 9 milyar dolara tekabül ediyordu” ifadesini kullandı.

Ovci, her 100 bin varil petrolden 2,8 milyar dolar gelir elde edildiğini belirterek, "Petrol gelirleri 2020’de 6,8 milyar dolardan 2024’te 25,5 milyar dolara çıktı. Ayrıca petrokimya ihracatı da 24 milyon tondan 30 milyon tona çıktı” ifadelerinde bulundu.