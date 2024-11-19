Irakçi: Siyonist rejime yanıt verme hakkımızdan vazgeçmedik

Seyyid Abbas Irakçi, Salı günü Devrim Muhafızları Genel Komuta Karargâhı yetkilileri ve komutanlarıyla bir araya gelerek "Gerçek Vaat 3 operasyonu alanında bizi ilgilendirenleri duyurduk. İsrail 'in (rejim) son dönemde İran'a yönelik operasyonu İslam Cumhuriyeti açısından yeni bir işgal olarak değerlendiriliyor. İsrail'in bu eylemlerin meşru müdafaa olduğu iddiasının aksine, "Gerçek vaat 1" ve "Gerçek vaat 2" operasyonları, daha önceki saldırılara karşı tarafımızdan verilen savunma tepkileriydi. Siyonist rejimin son dönemdeki saldırganlığının yeni bir saldırı olduğunu ve yanıt verilmesi gerektiğini uluslararası topluma resmen duyurduk. Tepki verme hakkımızı saklı tutuyoruz ve doğru zamanda ve uygun gördüğümüz şekilde hareket edeceğiz." vurgusunda bulundu.

"Bu konuda karar verme bildiğiniz gibi başka yerde yapılıyor ve detayları siz benden daha iyi biliyorsunuz." diyen Irakçi "Ama şunu söyleyebilirim ki, son 12 ayda, hatta öncesinde de çok akıllı ve incelikli davrandık. Kararlarımız duygusal olmayıp, düşmanın olası komploları ve tuzakları da dahil olmak üzere her türlü koşul ve olasılık dikkate alınarak alınmıştır. Zamanında, çok akıllı ve kontrollü bir şekilde karşılık verdik ve savaşın yayılmasını durdurduk ki bence İsrail Amerika'nın ayağını bu çatışmanın içine çekmek istiyor. Biz bu konuyu diplomasi ile birleştirdik ve genel olarak bu şekilde hareket ettik." ifadesinin de altını çizdi.