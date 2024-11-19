Albay Hatem Kerim El Felahi "Filistin direnişi, 44 gün önce Gazze'nin kuzeyinde art arda düzenlediği operasyonlarda işgalci güçleri ezerek, onlar için ağır kayıp ve hasarların meydana gelmesine neden oldu. İsrail ordusunun verdiği kayıp ve hasar miktarı resmi istatistiklerin çok üzerindedir. Askeri operasyonlar Gazze'nin kuzeyiyle sınırlı kalmayıp merkezde de yürütülüyor." ifadesini kullandı.
El Felahi Filistinli direniş güçlerinin, Siyonist ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve merkezindeki saldırı ve baskınlarıyla karşı karşıya geldiğine ilişkin bilgi vererek "İşgalciler kayıpları ve zararları konusunda yalan söylüyor. İşgalci rejime ait 40'a yakın tank, 27 buldozer ve 21'den fazla yolcu gemisi imha edildi. Sonuçta bu tanklarda ve personel taşıyıcılarda ölen ya da yaralanan kişilerin olduğu için bu rakamlar işgalci İsrail rejiminin ölülerine ilişkin açıkladığı istatistiklerle örtüşmüyor." ifadesinin altını çizdi.
Siyonist rejim ordusu daha önce Gazze savaşında öldürülen askerlerinin sayısının yaklaşık 1.400 kişi olduğunu açıklamıştı.
40 tank, 27 buldozer ve 21 personel taşıyıcının imhası, Siyonist ordusunun kayıp istatistikleriyle örtüşmüyor
Tahran, İRNA - Askeri ve stratejik işleri uzmanlarından biri, Siyonist rejimin Gazze savaşındaki kayıplarına ilişkin gerçek istatistiklerin saklanmasının nedenlerine dikkat çekerek "İsrail'in imha edilen zırhlı teçhizatına ilişkin istatistikler, askerlerinin kayıplarına ilişkin istatistiklerle örtüşmüyor." dedi.
Albay Hatem Kerim El Felahi "Filistin direnişi, 44 gün önce Gazze'nin kuzeyinde art arda düzenlediği operasyonlarda işgalci güçleri ezerek, onlar için ağır kayıp ve hasarların meydana gelmesine neden oldu. İsrail ordusunun verdiği kayıp ve hasar miktarı resmi istatistiklerin çok üzerindedir. Askeri operasyonlar Gazze'nin kuzeyiyle sınırlı kalmayıp merkezde de yürütülüyor." ifadesini kullandı.
İlgili haberler
-
Hizbullah'tan Tel Aviv'in kalbine İHA saldırısı + video
Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullah Hareketi dün gece yaptığı açıklamada, Pazartesi akşamı Tel Aviv…
-
Siyonist rejim ordusunun bir askeri daha Gazze'de öldürüldü
Tahran, İRNA- İsrail rejimi ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir askerinin daha öldüğünü…
-
Tel Aviv'de İHA patlaması
Tahran, İRNA- Haber kaynakları, bir İHA'nın işgal altındaki bölgelere girdiğini ve Tel Aviv'in…
yorumunuz