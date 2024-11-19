40 tank, 27 buldozer ve 21 personel taşıyıcının imhası, Siyonist ordusunun kayıp istatistikleriyle örtüşmüyor

Albay Hatem Kerim El Felahi "Filistin direnişi, 44 gün önce Gazze'nin kuzeyinde art arda düzenlediği operasyonlarda işgalci güçleri ezerek, onlar için ağır kayıp ve hasarların meydana gelmesine neden oldu. İsrail ordusunun verdiği kayıp ve hasar miktarı resmi istatistiklerin çok üzerindedir. Askeri operasyonlar Gazze'nin kuzeyiyle sınırlı kalmayıp merkezde de yürütülüyor." ifadesini kullandı.

El Felahi Filistinli direniş güçlerinin, Siyonist ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve merkezindeki saldırı ve baskınlarıyla karşı karşıya geldiğine ilişkin bilgi vererek "İşgalciler kayıpları ve zararları konusunda yalan söylüyor. İşgalci rejime ait 40'a yakın tank, 27 buldozer ve 21'den fazla yolcu gemisi imha edildi. Sonuçta bu tanklarda ve personel taşıyıcılarda ölen ya da yaralanan kişilerin olduğu için bu rakamlar işgalci İsrail rejiminin ölülerine ilişkin açıkladığı istatistiklerle örtüşmüyor." ifadesinin altını çizdi.

Siyonist rejim ordusu daha önce Gazze savaşında öldürülen askerlerinin sayısının yaklaşık 1.400 kişi olduğunu açıklamıştı.