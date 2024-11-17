17 Kas 2024 14:26
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News ID: 85662128
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Tel Aviv'de İHA patlaması

17 Kas 2024 14:26
News ID: 85662128
Tel Aviv'de İHA patlaması

Tahran, İRNA- Haber kaynakları, bir İHA'nın işgal altındaki bölgelere girdiğini ve Tel Aviv'in güneyinde patladığını bildirdi.

Siyonist rejimin haber kaynakları, insansız hava aracının işgal altındaki bölgelere girmesinin ardından "Nis Tsiuna" bölgesinde ve işgal altındaki toprakların merkezindeki diğer bölgelerde sirenlerin çaldığını bildirdi.
Siyonist ordu ayrıca işgal altındaki bölgelerin merkezi noktalarına şüpheli bir nesnenin girdiğini de doğruladı.
Siyonist rejimin Walla haber sitesi de sirenlerin çalmasının ardından "GPS" sisteminin devre dışı bırakıldığını duyurdu.
Siyonist gazete "Israel Hayum" da bu İHA'nın Tel Aviv'in güneyindeki Rahofut kavşağı yakınında patladığını bildirdi.

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