Siyonist rejimin haber kaynakları, insansız hava aracının işgal altındaki bölgelere girmesinin ardından "Nis Tsiuna" bölgesinde ve işgal altındaki toprakların merkezindeki diğer bölgelerde sirenlerin çaldığını bildirdi.
Siyonist ordu ayrıca işgal altındaki bölgelerin merkezi noktalarına şüpheli bir nesnenin girdiğini de doğruladı.
Siyonist rejimin Walla haber sitesi de sirenlerin çalmasının ardından "GPS" sisteminin devre dışı bırakıldığını duyurdu.
Siyonist gazete "Israel Hayum" da bu İHA'nın Tel Aviv'in güneyindeki Rahofut kavşağı yakınında patladığını bildirdi.
Tel Aviv'de İHA patlaması
Tahran, İRNA- Haber kaynakları, bir İHA'nın işgal altındaki bölgelere girdiğini ve Tel Aviv'in güneyinde patladığını bildirdi.
Siyonist rejimin haber kaynakları, insansız hava aracının işgal altındaki bölgelere girmesinin ardından "Nis Tsiuna" bölgesinde ve işgal altındaki toprakların merkezindeki diğer bölgelerde sirenlerin çaldığını bildirdi.
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