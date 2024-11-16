İsrailli Tarihçi: Şimdi Tel Aviv'e karşı uluslararası yaptırımlar zamanıdır

İlan Pappe, dün Madrid'deki "Arap Evi" (Casa Arabe) seminerine katıldı ve orada Gazze'de yaşananlar hakkında açıklama yaparken, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki politikalarını yalnızca "soykırım" olarak tanımlamanın mümkün olduğunu belirtti. Pappe, bu durumu sadece çok sayıda kurban, özellikle de kadınlar ve çocuklar açısından değil, aynı zamanda bu eylemlerin arkasında "Gazze'deki tüm nüfusu, belki de tüm Filistinlileri yok etme amacı." fikri olduğunu ifade etti.

Pappe, "Dünyanın En Büyük Hapishanesi" adlı kitabında, "işgal" kelimesinin doğru olmadığına ve Filistin için "sömürgecilik" teriminin kullanılmasının gerektiğine vurgu yapıyor.

Pappe ayrıca "Bu, mevcut İsrail devletinin (rejiminin) isteğidir ve her zaman Siyonizmin arzusuydu: İsrail'in, Filistin sorunu olmadan bir Yahudi devleti olabilmesi. Bu soykırımda endişe verici olan şey, oranı değil, bu soykırımın, Filistin'i bir fikir olarak yok etme fırsatını tarihi bir fırsat olarak gören bir devlet (rejim) tarafından gerçekleştirilmesidir." ifadelerini kullandı.

El País gazetesinin "Geçenlerde bir makalenizde Siyonizm'in çöküş aşamasında olduğunu savundunuz; bu görüşünüzde hala duruyor musunuz?" sorusuna Pappe, "Evet, kesinlikle. Birkaç süreç tespit ettim ve bu süreçlerin bir araya gelmesi, Siyonizmi bir ideoloji olarak çökertebilir." yanıtını verdi.

El País'e göre, Siyonist rejime karşı boykotu savunduğu için eleştirilerle karşılaşan Pappe, boykotun etkisi ve süreciyle ilgili olarak "Bence İsrail'e karşı boykot çok etkili bir araçtır, ancak bu tek başına yeterli değil. Boykot ve yaptırımların bir kombinasyonuna ihtiyaç var. Boykot, sivil toplumun bir tepkisidir, ancak biz devletlerin yaptırımlarına ihtiyacımız var. İnsanlar, genellikle Filistin'in silahlı direnişini dışarıdan gelen baskılarla birleştirmezler. İsrail'e dışarıdan etkili bir baskı yapma yolu olmadıkça, Filistinlilerin geriye tek bir seçeneği kalır ve o da silahlı mücadeledir; fakat bu yöntem muhtemelen başarılı olmayacaktır." dedi.

Pappe açıklamalarının devamında "Boykot bence meşru bir araçtır, etkili bir araçtır ve daha önce önemli sonuçlar elde edilmiştir; ancak biz boykotun ötesine geçmeli ve yaptırımlara yönelmeliyiz. Şimdi yaptırıma ihtiyacımız var." diye konuştu.