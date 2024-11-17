Hayfa'nın güneydoğusunda yer alan ve Siyonist rejim ordusuna ait benzin istasyonu olan "Niçer" üssü, cumartesi günü ilk kez Lübnan direnişi tarafından hedef alındı.
Bu üs, Lübnan ile işgal altındaki Filistin arasındaki sınıra 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Lübnan İslami Direniş Operasyonları Odası da dün İsrail rejimine karşı Lübnan ile sınır bölgeleri ve işgal altındaki toprakların derinliği dahil olmak üzere toplam 26 operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.
Dün liman kenti Hayfa ile Akka kenti ve çevresindeki bölgeler Hizbullah Hareketi'nin ağır füze saldırısının hedefi olurken, bu kentlerde patlama sesleri duyuldu.
Siyonist medya: Hizbullah Cumartesi günü İsrail'e 130 füze ve 5 İHA ile saldırdı
Tahran, İRNA- Siyonist rejim medyaları Cumartesi gecesi, Hizbullah'ın cumartesi sabahından dün gecenin geç saatlerine kadar işgal altındaki Filistin'in kuzeyini toplam 130 füze ve beş İHA ile hedef aldığını itiraf etti.
Hayfa'nın güneydoğusunda yer alan ve Siyonist rejim ordusuna ait benzin istasyonu olan "Niçer" üssü, cumartesi günü ilk kez Lübnan direnişi tarafından hedef alındı.
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