Hizbullah'tan Tel Aviv'in kalbine İHA saldırısı + video

Hizbullah Hareketi, bu saldırının İHA ile gerçekleştirildiğini bildiridi.

Öte yandan Hizbullah Hareketi, yayınladığı bir videoda Siyonist rejimin Stella Maris üssü ve "Söylenti 13" Özel Deniz Kuvvetleri karargahının hedef alındığı anlarını yayınladı. Bu askeri tesisler "Fecr 3" füzeleri ve Hizbullah saldırı İHA'larıyla hedef alındı.

Bu saldırı sonucunda 6 Siyonistin yaralanmasının yanısıra Tel Aviv'in büyük bir bölümünde de elektrik kesintisi yaşandı.

Konuyla ilgili olarak Siyonist yetkililer, fırlatılan balistik bir füzeyi takip ettiklerini iddia etti.

Hizbullah Hareketi'nin bu füze saldırısı Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nın faaliyetlerinin durdurulmasına sebep oldu.

Siyonist rejim polisi ise Lübnan'dan Tel Aviv'e atılan füzeyi önleme operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını, füzenin doğrudan bu bölgeyi vurduğunu itiraf etti.