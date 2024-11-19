19 Kas 2024 13:05
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News ID: 85664279
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BM: İsrail geçen yıldan bu yana Lübnan'da 136 sağlık merkezine saldırdı

19 Kas 2024 13:05
News ID: 85664279
BM: İsrail geçen yıldan bu yana Lübnan'da 136 sağlık merkezine saldırdı

New York, İRNA- BM ‌Sözcüsü, İsrail rejiminin geçen yılın Ekim ayından (2023) bu yana Lübnan'da 136 sağlık merkezine saldırdığını duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric Pazartesi günü yerel saatle yaptığı açıklamada "Geçen yılın Ekim ayından bu yana, Dünya Sağlık Örgütü Lübnan'daki sağlık tesislerine 136 saldırı düzenlendiğini ve bunun 70'i yalnızca geçen hafta olmak üzere 212 sağlık çalışanının ölümüyle sonuçlandığını söylüyor." ifadesini kullandı.
BM Sözcüsü ayrıca "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Lübnan'daki sivillerin, yardım ve sağlık çalışanlarının ülke çapında artan saldırılardan etkilenmeye devam ettiğini söyledi." ifadesinin de altını çizdi.

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