BM: İsrail geçen yıldan bu yana Lübnan'da 136 sağlık merkezine saldırdı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric Pazartesi günü yerel saatle yaptığı açıklamada "Geçen yılın Ekim ayından bu yana, Dünya Sağlık Örgütü Lübnan'daki sağlık tesislerine 136 saldırı düzenlendiğini ve bunun 70'i yalnızca geçen hafta olmak üzere 212 sağlık çalışanının ölümüyle sonuçlandığını söylüyor." ifadesini kullandı.

BM Sözcüsü ayrıca "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Lübnan'daki sivillerin, yardım ve sağlık çalışanlarının ülke çapında artan saldırılardan etkilenmeye devam ettiğini söyledi." ifadesinin de altını çizdi.