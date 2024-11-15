15 Kas 2024 12:33
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News ID: 85660089
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ABD ordusunda intihar vakaları artıyor

15 Kas 2024 12:33
News ID: 85660089
ABD ordusunda intihar vakaları artıyor

Tahran, İRNA- ABD Savunma Bakanlığı'nın dün yayınladığı raporunda, ülke ordusunda intiharların arttığı ve bu sürecin Pentagon'un askeri güçler arasındaki intiharı kontrol edemediğini veya azaltamadığını gösterdiği kaydedildi.

Bu rapora göre geçen yıl ordudaki ve yedek kuvvetlerdeki intiharların sayısı ve 100.000 aktif kuvvet başına oranı da artış gösteriyor.
Savunma Bakanı Lloyd Austin, orduda intiharla mücadeleyi bir öncelik haline getirdi ve üst düzey Savunma Bakanlığı liderleri de askerlerin ruh sağlığına verilen desteği artırmak ve silah güvenliği ve silahların saklanması konusundaki eğitimleri güçlendirmek için programlar geliştirmeye çalıştı.
Buna rağmen programların çoğu hala tam olarak uygulanmamıştır ve alınan önlemler, bağımsız bir komisyonun daha sıkı silah güvenliği önlemleri yönündeki taleplerini karşılamıyor.

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