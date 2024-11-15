ABD ordusunda intihar vakaları artıyor

Bu rapora göre geçen yıl ordudaki ve yedek kuvvetlerdeki intiharların sayısı ve 100.000 aktif kuvvet başına oranı da artış gösteriyor.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, orduda intiharla mücadeleyi bir öncelik haline getirdi ve üst düzey Savunma Bakanlığı liderleri de askerlerin ruh sağlığına verilen desteği artırmak ve silah güvenliği ve silahların saklanması konusundaki eğitimleri güçlendirmek için programlar geliştirmeye çalıştı.

Buna rağmen programların çoğu hala tam olarak uygulanmamıştır ve alınan önlemler, bağımsız bir komisyonun daha sıkı silah güvenliği önlemleri yönündeki taleplerini karşılamıyor.