Pentagon: Sekiz Amerikalı asker drone saldırısında beyin sarsıntısı geçirdi

ABD Savunma Bakanlığı'nın haber sitesine göre, Ryder, sekiz Amerikalı askerin bu drone saldırısının ardından beyin sarsıntısı ve patlama nedeniyle oluşan dumanı solumaktan dolayı tedavi altına alındığını belirtti. Ryder, bu sekiz askerden üçünün iyileştikten sonra görevlerine döndüğünü, ancak beş Amerikalı askerin hala doktor gözetiminde olduğunu söyledi.

Pentagon sözcüsü, bu Amerikalı askerlerin durumu veya aldıkları yaraların ciddiyeti hakkında daha fazla ayrıntı vermeden, şu an için bu drone saldırısında yaralanan hiçbir askerin hayatının tehlikede olmadığını vurguladı.

Haber kaynakları, kuzeydoğu Suriye'nin Haseke vilayetindeki Kharab al-Jir'deki Amerikan askeri üssünde birkaç patlama meydana geldiğini bildirdi.