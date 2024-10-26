Suudi Arabistan, Siyonistlerin İran'a yönelik saldırısını kınadı

Bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan bildiride "İran İslam Cumhuriyeti'nin maruz kaldığı askeri saldırı, egemenliğin ihlali, uluslararası hukuk ve geleneklerin ihlalidir ve Suudi Arabistan bunu kınamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan ayrıca tüm taraflardan en üst düzeyde itidal içinde hareket etmeleri, bölgedeki gerilimin azaltılması ve çatışmaların sona ermesini talep etti.

Suudi Dışişleri Bakanlığı bölgede devam eden askeri çatışmaların sonuçları konusunda uyarıda bulunarak tüm taraflara azami itidal uygulayarak gerilimi düşürmeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, bölgedeki gerilimin azaltılması ve çatışmaların sona erdirilmesi için uluslararası toplum ile etkili ve aktif taraflardan üzerlerine düşen rol ve sorumlulukları yerine getirmelerini istedi.