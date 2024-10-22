22 Eki 2024 15:50
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News ID: 85636052
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İsrail rejiminin son saldırılarında 64 Filistinli şehit oldu

22 Eki 2024 15:50
News ID: 85636052
İsrail rejiminin son saldırılarında 64 Filistinli şehit oldu

Tahran, İRNA- Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın 382. gününde Siyonist rejimin uçakları, bu bölgenin farklı bölgelerini bombalayarak en az 64 Filistinliyi şehit etti.

Siyonist ordu, saldırılarının devamında son 24 saatte Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini defalarca bombaladı. Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu vahşi saldırılar sonucunda 64 Filistinli şehit oldu.

Ma'a'nın haberine göre bu şehitlerden 51'i Gazze Şeridi'nin kuzeyinde şehit oldu.

Bu rapora göre İsrail rejimi ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Cebaliye kamplarındaki yerleşim bölgelerini bir kez daha bombaladı.

Filistin medyası, Siyonist rejimin topçu ve savaş uçaklarının Salı sabahı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere vahşi saldırılar düzenlediğini bildirdi.

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