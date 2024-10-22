İsrail rejiminin son saldırılarında 64 Filistinli şehit oldu

Siyonist ordu, saldırılarının devamında son 24 saatte Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini defalarca bombaladı. Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu vahşi saldırılar sonucunda 64 Filistinli şehit oldu.

Ma'a'nın haberine göre bu şehitlerden 51'i Gazze Şeridi'nin kuzeyinde şehit oldu.

Bu rapora göre İsrail rejimi ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Cebaliye kamplarındaki yerleşim bölgelerini bir kez daha bombaladı.

Filistin medyası, Siyonist rejimin topçu ve savaş uçaklarının Salı sabahı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere vahşi saldırılar düzenlediğini bildirdi.