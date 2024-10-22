Associated Press'in haberine göre, gösteriyi düzenleyenler bu haberi Pazartesi gecesi duyurdu ancak tutuklananların sayısı bilinmiyor.
Üniversite yetkilileri Pazartesi öğleden sonra yerel saatle "Protestocular bu binanın doğu kanadındaki "Murrill" salonuna girerek burada hasara neden oldu ve binanın giriş çıkışlarını kısıtladı." iddaisında bulundu.
Minnesota Üniversitesi sözcülerinden biri, Associated Press'in öğrencilerin tutuklandığının doğrulanması talebine yanıt vermedi. Ancak protestoyu düzenleyenlerden biri binaya giren protestocuların tutuklandığını söyledi. Gözaltına alınanların sayısından bahsetmedi.
Protestoyu düzenleyenlerden biri olan Merrill Van Alstyne, Minnesota Üniversitesi'ndeki Murrill Salonu'nu yaklaşık 30 protestocunun bastığını ve daha fazlasının binanın dışında toplandığını söyledi.
ABD polisi Filistin yanlısı öğrencileri tutukladı
Tahran, İRNA- ABD polisi, Minneapolis'teki Minnesota Üniversitesi'nin idari binasını basan çok sayıda Filistin yanlısı öğrenciyi tutukladı.
Associated Press'in haberine göre, gösteriyi düzenleyenler bu haberi Pazartesi gecesi duyurdu ancak tutuklananların sayısı bilinmiyor.
İlgili haberler
-
Washington Post’tan itiraf: Sinvar'ın kahramanca şehadeti İsrail'in anlatısını yerle bir etti
Tahran, İRNA - Washington Post gazetesi, “Hamas” lideri Yahya Sinvar’ın şehadetini Filistin…
-
İşgal altındaki topraklarda Netanyahu karşıtı gösteriler şiddete dönüştü
Tahran, İRNA- Binlerce Siyonist, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) ile esir takasını…
-
Direniş güçlerinden Cibaliye'de Siyonist ordu ile sıcak çatışma
Tahran, İRNA - Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları üç yüz yetmiş dokuzuncu…
yorumunuz