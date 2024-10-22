ABD polisi Filistin yanlısı öğrencileri tutukladı

Associated Press'in haberine göre, gösteriyi düzenleyenler bu haberi Pazartesi gecesi duyurdu ancak tutuklananların sayısı bilinmiyor.

Üniversite yetkilileri Pazartesi öğleden sonra yerel saatle "Protestocular bu binanın doğu kanadındaki "Murrill" salonuna girerek burada hasara neden oldu ve binanın giriş çıkışlarını kısıtladı." iddaisında bulundu.

Minnesota Üniversitesi sözcülerinden biri, Associated Press'in öğrencilerin tutuklandığının doğrulanması talebine yanıt vermedi. Ancak protestoyu düzenleyenlerden biri binaya giren protestocuların tutuklandığını söyledi. Gözaltına alınanların sayısından bahsetmedi.

Protestoyu düzenleyenlerden biri olan Merrill Van Alstyne, Minnesota Üniversitesi'ndeki Murrill Salonu'nu yaklaşık 30 protestocunun bastığını ve daha fazlasının binanın dışında toplandığını söyledi.