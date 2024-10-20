İşgal altındaki topraklarda Netanyahu karşıtı gösteriler şiddete dönüştü

Filistin'in SAMA haber ajansı, bu protesto eyleminde Siyonist rejimin polis güçlerinin öfkeli göstericilerle çatıştığı ve muhtemelen çok sayıda protestocunun da tutuklandığını aktardı.

Haberde ayrıca, çocuklarının ölümüne sebep olduğunu düşündükleri Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan öfkeli protestocuların Keysariye'ye gitmeye çalıştığı, Netanyahu'nun ikametgahını işgal etmek istedikleri de aktarıldı.

Gazze'de, bu rejim ordusunun bombalanması sırasında Siyonist esirlerin öldürülmesi ve Netanyahu'nun Hamas direniş hareketiyle bir esir takası anlaşması yapma konusunda esnek olmaması, kendisi ve aşırılık yanlısı kabinesinde bir öfke ve nefret dalgasına neden oldu.



Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki ateşkese muhalefeti, Filistinli esirlerin bu rejimin hapishanelerinden serbest bırakılması karşılığında Siyonist esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya varılma olasılığını ortadan kaldırdı.



Tel Aviv rejiminin Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Siyonist esir öldürüldü. Bu konu, işgal altındaki bölgelerdeki esir ailelerinin geniş protesto eylemlerine zemin hazırladı.