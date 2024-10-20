20 Eki 2024 10:33
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News ID: 85633303
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El Heyye:Siyonist rejimin Beyt Lahiya'daki suçu modern Nazizmin ortaya çıkışını gösteriyor

20 Eki 2024 10:33
News ID: 85633303
El Heyye:Siyonist rejimin Beyt Lahiya'daki suçu modern Nazizmin ortaya çıkışını gösteriyor

Tahran, İRNA-Üst düzey Hamas yetkilisi Halil El Heyye, Cumartesi gecesi Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işlediği cinayete tepki göstererek, "Beyt Lahiya'nın cinayeti, modern Nazizmin ortaya çıkışını gösteriyor." dedi.

El Cezire kanalına demeç veren El Heyye, yaptığı açıklamada " Siyonist işgal, kuzey Gazze'deki Filistin halkını yerinden etmek için planlı bir ioperasyon gerçekleştirdi." ifadesini kullanarak "Siyonist rejimin Beyt Lahiya'da işlediği suç kolaylıkla göz ardı edilemez." vurgusunda bulundu.

"Gazze Şeridi'nde, işgalcilerin toplu katliamının tarihi sorumluluğunu herkese hatırlatmalıyız." diyen El Heyye "Gazze Şeridi'ndeki milletimiz, İsrailci generallerin zorunlu göçe yönelik taleplerini asla yerine getirmeyecektir." ifadesinin altını çizdi.

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