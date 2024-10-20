El Heyye:Siyonist rejimin Beyt Lahiya'daki suçu modern Nazizmin ortaya çıkışını gösteriyor

El Cezire kanalına demeç veren El Heyye, yaptığı açıklamada " Siyonist işgal, kuzey Gazze'deki Filistin halkını yerinden etmek için planlı bir ioperasyon gerçekleştirdi." ifadesini kullanarak "Siyonist rejimin Beyt Lahiya'da işlediği suç kolaylıkla göz ardı edilemez." vurgusunda bulundu.

"Gazze Şeridi'nde, işgalcilerin toplu katliamının tarihi sorumluluğunu herkese hatırlatmalıyız." diyen El Heyye "Gazze Şeridi'ndeki milletimiz, İsrailci generallerin zorunlu göçe yönelik taleplerini asla yerine getirmeyecektir." ifadesinin altını çizdi.