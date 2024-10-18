18 Eki 2024 18:23
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News ID: 85631684
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yahya Sinvar'ın şehadetine ilişkin açıklama; Sinvar'ın adı İslam ümmetinin efsanevi kahramanları listesine eklendi

18 Eki 2024 18:23
News ID: 85631684
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yahya Sinvar'ın şehadetine ilişkin açıklama; Sinvar'ın adı İslam ümmetinin efsanevi kahramanları listesine eklendi

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın şehadeti için taziyede bulunurken, mücahidlerin şeref ve insanlık onuru yolunda fiziki olarak ortadan kaldırılmasıyla, direniş yolu ve mektebinde herhangi bir aksamanın olmayacağı gibi onların onurlu ölümleri, onur ve özgürlüğün yolunu tutanlar için onların yollarının doğruluğuna bir vurgu ve ilham kaynağı olacağı belirtildi.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bildirisinde "Filistin'in özgürlük yolunun büyük kahramanı ve ömrünün 22 yılını işgal hapishanesinde geçiren, bu süre zarfında aralarında "Diken ve Karanfil" romanının da bulunduğu birçok eseri kaleme alan Yahya El Sinvar'ın nihayetinde elinde silahla işgal ordusuna karşı savaş meydanındaki şehadet olayını büyük ve sabırlı Filistin milletine, İslam ümmetine ve tüm özgür ve onurlu dünya insanlarına tebrik ederek başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi. 

Bildirinin devamında ise Sinvar'ın isminin, İslam ümmetinin direniş ve mücadele yolunu canlı tutmak için tüm varlığını ortaya koyan ve hayatlarını işgalin sona erdirilmesi ve yasal ve meşru hakkın hayata geçirilmesi için kendi kaderini tayin hakkına ve temel onurlu yaşam hakkına feda eden Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz Rantisi, Kasım Süleymani, İsmail Haniye ve Seyyid Hasan Nasrullah gibi İslam ümmetinin efsanevi kahramanları listesinde yer aldığının da altı çizildi.

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