17 Eki 2024 10:02
Journalist ID: 5446
News ID: 85630588
T T
0 Persons

Ekler

İran'dan, AB ve Körfez İşbirliği Konseyi liderlerinin ortak toplantısının sonuç bildirgesine tepki

17 Eki 2024 10:02
News ID: 85630588
İran'dan, AB ve Körfez İşbirliği Konseyi liderlerinin ortak toplantısının sonuç bildirgesine tepki

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi liderlerinin ortak toplantısının sonuç bildirgesinde, İran’a ait üç ada ile ilgili temelsiz iddiaların tekrar edilmesini şiddetle kınayarak bunu, üye ülkelerin BM Şartı’nın ilkeleri ve hedeflerine, özellikle de devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine uymadıklarının açık bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Bekaî, Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarının İran topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu topraklarla ilgili yanıltıcı ifadelerin veya yanlış iddiaların tekrarlanmasının gerçeği değiştirmeyeceğini vurgularken, İran İslam Cumhuriyeti'nin söz konusu adaların İran’ın ayrılmaz parçası olduğunu ve Birleşmiş Milletler Şartı’na saygı çerçevesinde, iyi komşuluk ilkelerine uygun olarak bu adalar üzerindeki egemenlik ve yasal yetkilerini uyguladığını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü, bazı bölge ülkelerinin, İslam dünyasının, bölgenin ve dünyanın en acil meselesi olan Filistin halkına yönelik soykırımın devamı ve Siyonist rejimin Lübnan'a saldırısı yerine, komşu bir ülkeye karşı asılsız toprak iddialarına odaklandıklarını ifade ederek üzüntüsünü dile getirdi.

Bekaî ayrıca bölge ülkelerinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ortak toplantıyı, İsrail rejiminin soykırım ve saldırılarından sorumlu tutulması ve destekçilerinin İsrail rejimi  ile işbirliğinden vazgeçmeye teşvik edilmesi için kullanmalarını beklediklerini belirtti.

 İran'ın tamamen barışçıl nükleer faaliyetlerinin doğasını hatırlatan Bekaî, ülkenin nükleer programına yönelik şüphelerin art niyetli, temelsiz ve kabul edilemez olduğunu dikkat çekerek Avrupa ülkelerine, ABD'nin Trump dönemindeki şantajlarına karşı hareketsiz kalmaları ve yükümlülüklerini yerine getirememeleri nedeniyle nükleer anlaşmanın uygulanamamasından sorumlu olduklarını hatırlattı.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .