Erakçi, İsrail rejiminin suçlarını durdurmak amacıyla diplomatik görüşmeler ve koordinasyon için Suudi Arabistan’a gidiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî Hamane, X sosyal medya platformundaki kişisel hesabından paylaştığı mesajında, Erakçi’nin, Gazze ve Lübnan’daki kardeşlerimizin acılarını hafifletmek ve İsrail rejiminin soykırım ile saldırılarını durdurmak için İran’ın bölge ülkeleriyle diplomatik görüşmeler gerçekleştireceğini belirterek, Dışişleri Bakanı'nın bugün Suudi Arabistan Krallığı’na ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.

Ayrıca, Bekaî Hamane, soykırım ve saldırıların durması gerektiğini vurgulayarak, İran’ın bölge halklarının yararına olacak şekilde güvenlik ve istikrarı sağlamak için komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirme kararlılığında olduğunu belirtti.