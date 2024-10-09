İran: Londra, asılsız suçlamalar yöneltmek yerine işgalci rejimin cinayetlerini durdurmak için nüfuzunu kullansın

İsmail Bekaî Hamane, çarşamba günü İngiliz güvenlik yetkilisinin İran’a karşı ileri sürdüğü iddiaları tamamen reddederek, son iki yıldır hiçbir kanıt olmaksızın tekrar edilen bu iddiaları kınadı.

İngiliz yetkililerin İran’a yönelik uydurma suçlamaları tanımlarken sık sık “potansiyel” kelimesini kullanmalarına dikkat çeken Bekaî Hamane, İngiltere’nin güvenlik kurumlarının İran’a yönelik suçlamalarını, İngiltere hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırım ve Siyonist rejimin bölgede savaş çıkartma çabalarındaki rolünü gizlemek amacıyla yürütülen yapay bir “düşman yaratma” politikası olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Londra’daki yetkililere, asılsız suçlamalar ve yanıltıcı konularla uğraşmak yerine işgalci rejimin saldırılarını durdurmaya odaklanmaları gerektiğini tavsiye etti.

Bekaî Hamane, Londra’nın bazı terörist gruplara ve örgütlere ev sahipliği yaparak, ifade özgürlüğü kavramını suistimal eden, sistematik bir şekilde şiddet, terörizm ve nefret yaymaya çalışan yapılar barındırmasına da değindi. Tüm devletlerin terörizme karşı mücadelede ve şiddet teşvikine karşı uluslararası hukuki yükümlülüklerini hatırlattı.

İngiltere iç istihbarat servisi başkanı, salı günü yaptığı konuşmada, herhangi bir delil sunmadan, İran’ı İngiltere’ye karşı komplo kurmakla suçladı ve Tahran’a bağlı unsurların İngiltere topraklarında İran İslam Cumhuriyeti karşıtlarını tehdit ettiği yönündeki eski iddiayı yineledi.