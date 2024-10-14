Pezeşkiyan: Başka ülkelerin bölgeye müdahale etmesini bölge ülkelerinin yararına görmüyoruz

Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafa ile bugün görüşen Mesud Pezeşkiyan, ortak işbirliğinin genişletilmesinin önemine vurgu yaparak, iki tarafın tarihi ve kültürel ortak noktalarına değinerek "Sizler bizim kardeşimizsiniz ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bizim için çok değerli." vurgusunda bulundu

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Dr Pezeşkiyan, hiçbir ülkenin egemenlik hakkının göz ardı edilmemesi gerektiğine inandıklarını, ancak diğer ülkelerin bölgeye müdahale etmesini de bölge ülkelerinin yararına olmadığını ifade ederek "Çünkü birlikte çalışarak güvenlik ve buna bağlı sorunları çözebileceğimize inanıyoruz ve bu, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin her zaman vurguladığımız temel politikasıdır." dedi.

İki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini vurgulayan cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "Diğer komşu ülkelerin ve bölgedeki İslam ülkelerinin yetkilileriyle yaptığım görüşmelerde, insanlar arasındaki iletişimi ve alışverişi kolaylaştıracak bir fırsat sağlamamız gerektiğini vurguladım. Bu bağlamda İslam ülkeleri arasındaki ilişkileri daha da geliştirecek tüm projeleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesinin altını çizdi.

Ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafa da bu görüşmede ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu açıklayarak "Azerbaycan Cum. Cumhurbaşkanı adına İran'la ekonomik, ticari, enerji takas hatları, kültürel, transit ve ortak karayolu ve demiryolu hatlarının tamamlanması ve geliştirilmesi, güvenlik ve savunma alanlarında ilişkileri genişletmek istediğini ve İran'la ilişkilerimize de büyük önem verdiğimizi belirtmek isterim." ifadesini kullandı.