Cumhurbaşkanı: Bugün dünyada barış ve kardeşliğe ihtiyacımız var

Türkmenistan’a yaptığı ziyareti çerçevesinde, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüşen Mesud Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti’nin temel politikalarına ve Yüce Lider’in komşularla, özellikle de Türkmenistan ile ilişkileri geliştirme konusundaki vurgusuna dikkat çekti.

Pezeşkiyan, “Bizler komşuyuz, uzun bir ortak sınırımız var ve komşuluğun ötesinde, akrabayız” dedi. Ayrıca, “Bugün dünyada barış ve kardeşliğe ihtiyaç var. Bölgede sevgi ve kardeşlikle yaşamalı ve aramızdaki ilişkileri güçlendirmeliyiz” dedi.

Pezeşkiyan, uluslararası düzeyde düzenlenen 300. “Mahtumkulu Firaki” anma törenine de değinerek, “Bugün bu etkinliğin çok güzel bir şekilde yapıldığını gördük ve bu etkinliğin bölge ve dünya için çok değerli ve anlamlı bir mesajı vardı” diye belirtti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov da bu görüşmede Pezeşkiyan’a hoş geldiniz diyerek teşekkürlerini iletti ve “Daveti kabul edip, Mahtumkulu Firaki’nin 300. yıl dönümü etkinliğine katıldığınız için teşekkür ederiz”dedi.

Berdimuhammedov, Pezeşkiyan’ın etkinlikte yaptığı konuşmayı değerli bulduğunu belirterek, “Bugün oldukça anlamlı bir konuşma yaptınız” diye ifade etti.