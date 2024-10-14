İran ve Fransa Cumhurbaşkanları, Hizbullah ile Siyonist rejim arasındaki ateşkes çözümlerini değerlendirdi

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron yaptıkları telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri, özellikle de Lübnan'ın güneyindeki krizin tırmanmasını ele aldı.

Pezeşkiyan İran'ın her zaman savaş ve huzursuzluktan uzakta güvenli bir bölge istediğini ve savaş ve çatışmaların ateşkesini ve durmasını memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak "Şehit İsmail Haniye'nin Tahran'da Siyonist rejim tarafından korkakça suikastı ardından İslam Cumhuriyeti, Batılı ülkelerin liderlerinin ateşkes vaadi esasında, mazlum ve masum insanların öldürülmemesinin ümidiyle bir süre itidallı davrandı, ancak Siyonistler, Gazze Şeridi'ndeki bombalamayı ve cinayetleri yoğunlaştırıp Lübnan'a kadar genişleterek hiçbir insani çerçeveye ve uluslararası hukuka uymadıklarını gösterdiler." dedi.

İran Cumhurbaşkanı, İslam Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü öneriyi memnuniyetle karşılayacağını ve destekleyeceğini vurgulayarak Fransa Cumhurbaşkanı'ndan, diğer Avrupa ülkelerinin başkanlarıyla birlikte Siyonist rejimi Gazze ve Lübnan'daki soykırım ve suçları durdurmaya zorlama çabalarına devam etmesini istedi.