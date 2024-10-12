Reuters'in haberine göre Nikaragua hükümeti Cumartesi sabahı erken saatlerde yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları nedeniyle bu rejimle diplomatik ilişkileri kestiğini bildirdi.
Cuma günü Nikaragua Kongresi, 7 Ekim 2023 saldırısının yıldönümüyle eş zamanlı olarak ülke hükümetinden bu konuda harekete geçmesini isteyen bir karar yayınladı.
Nikaragua hükümeti, Siyonist rejimin Filistin'e yönelik askeri saldırganlığının Lübnan'a sıçradığını ve Suriye, Yemen ve İran'ı ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.
Nikaragua, Siyonist rejimle diplomatik ilişkilerini kesti
Tahran, İRNA- Nikaragua hükümeti, Siyonist rejimi "faşist" ve soykırımın faili olarak nitelendirerek bu rejimle diplomatik ilişkilerin sonlandırıldığını duyurdu.
Reuters'in haberine göre Nikaragua hükümeti Cumartesi sabahı erken saatlerde yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları nedeniyle bu rejimle diplomatik ilişkileri kestiğini bildirdi.
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