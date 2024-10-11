İsrail rejimi, ABD ve Batı'nın desteğiyle uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğniyor

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Cuma günü, ünlü Türkmen şairi Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun üç yüzüncü yılı anısına düzenlenen "Zamanlar ve Medeniyetler Arası İlişki - Barış ve Kalkınmanın Temeli" uluslararası konferansı sırasında bir gazetecinin İsrail rejiminin eylemleri hakkındaki sorusuna yanıt vererek, "Siyonist rejim katliamlara son vermeli, masum insanları öldürmemeli ve evleri bombalamamalıdır." dedi.

Pezeşkiyan , "Siyonist rejim, tüm uluslararası yasaları, insan haklarını ve her şeyi ihlal etti, çünkü ABD ve Avrupa onu destekliyor ve kimse ona bir şey söyleyemiyor." diye ekledi.

Cumhurbaşkanı, Rusya ile olan ilişkilerle ilgili başka bir soruya cevaben, "Biz genel olarak eskiden beri komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler’in bu yılki sloganının barış, güvenlik ve insan onuru olduğunu belirterek, “Bu, herkesle barış, güvenlik ve onur temelinde ilişki kurmamız gerektiği anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.