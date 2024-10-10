Tel Aviv'de büyük yangın / Hayfa'da anti-Siyonist operasyon + Video

SAMA haber ajansının bildirdiğine göre, haber kaynakları Tel Aviv'de büyük bir yangının meydana geldiğini ancak bunun sebebini bilinmediğini duyurdu.

Bu arada Siyonist rejimin medyası, Tel Aviv'de bir dizi deponun bulunduğu Rafno Hananal Caddesi'nde yangın çıktığını bildirdi.

Bu kaynaklar ayrıca işgal altındaki topraklarda bir kaç gencin Tel Aviv'deki bir alışveriş merkezini havaya uçurma planı yapma suçlamasıyla tutuklandığı haberini de paylaştı.

Bununla birlikte Siyonist medya, Hayfa'nın Bardes Hana Karkur bölgesinde soğuk silahlarla düzenlenen silahlı operasyonda bir kaç kişinin yaralandığını bildirdi.

Yediot Aharnot gazetesi ise “Hayfa'nın Bardes Hana Karkur bölgesinde soğuk silahla saldırı yapıldığına dair haberler gündeme yansıdı.” bilgisini paylaştı.

Bu medya ayrıca Çarşamba günü El Hadire'ye düzenlenen saldırıda yaralanan Siyonistlerden birinin öldüğünü duyurdu.

İsrail rejiminin hastane kaynakları, Hayfa'nın güneyinde soğuk silahlarla düzenlenen saldırıda iki kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıklayarak, yaralarının hayati tehlikesi olduğu bilgisini paylaştı.