19 Eki 2024 13:32
Journalist ID: 5446
News ID: 85632509
T T
0 Persons

Ekler

İran ve Türkiye'den Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki soykırımı durdurma vurgusu

19 Eki 2024 13:32
News ID: 85632509
İran ve Türkiye'den Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki soykırımı durdurma vurgusu

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Seyyid Abbas Irakçi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek, İran Dışişleri Bakanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki soykırımının durdurulması gerektiğini vurguladığını belirtti.

İsmail Bekaî, X sosyal medya platformunda Dr. Irakçi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, İran-Türkiye ikili ilişkileri ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığını yazdı.

Bekaî, İran ve Türkiye'nin, bölge ve İslam dünyasında büyük ve etkili iki komşu olarak, Siyonist rejimin sınırsız saldırıları ve suçlarının yarattığı ciddi tehdide ilişkin ortak görüş belirttiğini ifade etti. Ayrıca, masumların katledilmesini durdurmak, savaş kışkırtıcılığını engellemek ve rejimin Gazze ve Lübnan'daki soykırımının sona erdirilmesi için acil uluslararası eylemin gerekliliğini vurguladıklarını da sözlerine ekledi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .