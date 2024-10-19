İran ve Türkiye'den Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki soykırımı durdurma vurgusu

İsmail Bekaî, X sosyal medya platformunda Dr. Irakçi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, İran-Türkiye ikili ilişkileri ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığını yazdı.

Bekaî, İran ve Türkiye'nin, bölge ve İslam dünyasında büyük ve etkili iki komşu olarak, Siyonist rejimin sınırsız saldırıları ve suçlarının yarattığı ciddi tehdide ilişkin ortak görüş belirttiğini ifade etti. Ayrıca, masumların katledilmesini durdurmak, savaş kışkırtıcılığını engellemek ve rejimin Gazze ve Lübnan'daki soykırımının sona erdirilmesi için acil uluslararası eylemin gerekliliğini vurguladıklarını da sözlerine ekledi.