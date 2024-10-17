17 Eki 2024 11:11
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News ID: 85630678
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Vilayeti: İran’ın üç adası, İran topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır

17 Eki 2024 11:11
News ID: 85630678
Vilayeti: İran’ın üç adası, İran topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır

Tahran, İRNA - Dünya İslami Uyanış Forumu Genel Sekreteri, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin yeni yaptırımlarını kınarken, İran'ın üç adaya olan egemenliğinin altını çizerek “İran’ın üç adası, İslami İran topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

Ali Ekber Vilayeti Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki mazlum halka ve bölgedeki diğer ülkelere karşı işlediği korkunç suçların üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Bu gaddar rejim, Batılıların ve özellikle ABD'nin desteğiyle insanlık ilkelerine ve uluslararası yasalara aldırmadan, insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş suçlar işlemeye devam ediyor.” dedi.

Açıklamada ayrıca “Amerikalılar, bu rejim ve kan dökücü başbakanının talep ettiği her türlü silah ve imkanı hiçbir sınırlama ya da çekince olmaksızın onlara sunuyor ve görünüşte arabulucu rolünü oynuyorlar, ancak aslında Müslümanlara karşı işlenen bu suçların ve soykırımın ortağıdırlar.” ifadelerine yer verildi. 

Vilayeti, bu vekalet savaşının ABD tarafından ve İngiltere'nin yardakçılığıyla İslam dünyasının en kutsal topraklarından birinde sürdüğünü belirterek, bu savaşın kesinlikle başarısız olacağını ve Müslümanların zaferiyle sona ereceğini vurguladı.

Vilayeti açıklamanın devamında, Batı'nın İran’a uyguladığı baskılarla, örneğin ülkenin havayolu şirketlerine uygulanan yaptırımlarla, hiçbir şekilde kötü niyetli hedeflerine ulaşamayacağı belirtilirken, son 45 yıldır bu tür kötücül girişimlerle karşılaşan İran halkının, bu kısıtlamalardan her zaman fırsatlar çıkardığını da ifade etti.

Ayrıca, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin açıklamasını kınayan Vilayeti, bu iddiaları temelsiz olarak nitelendirdi ve İran’ın üç adası üzerindeki egemenliğini yineleyerek, İslami İran’ın iç işlerine herhangi bir yabancı tarafın müdahalesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Vilayeti son olarak, “İran İslam Cumhuriyeti, üç adanın asli sahibi olarak, ulusal ve bölgesel çıkarlarımıza yönelik kötü niyetli hareketleri dikkatle takip etmekte ve ülkemiz topraklarına yapılacak her türlü saldırıya gereken yanıtı verecektir. Bu adaların İran’a ait olduğu gerçeği, bu tür temelsiz iddialar ve zayıf toplantılarla sarsılamaz” dedi.

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